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Николаевская облгосадминистрация подала в суд на «Экотранс»

smoke 258786 1280 - Николаевская облгосадминистрация подала в суд на
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19 марта управление экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации обратилось с иском в Николаевский окружной административный суд относительно аннулирования документа разрешительного характера на выбросы
ООО «Экотранс». Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Ким на своей странице в Фейсбук.

Управлением экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации 18 октября 2019 года Обществу с ограниченной ответственностью «Экотранс» было выдано разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Срок действия разрешения — 10 лет. В частности, в разрешении были установлены условия к выбросам загрязняющих веществ.
В управлении считают, что деятельность предприятия не соответствует тем условиям, которые были прописаны в разрешении. Предприятие грубо нарушает экологическое законодательство, а именно превышает нормативы выбросов в атмосферный воздух, откровенно игнорирует предписания контролирующего органа, не употребляет меры по недопущению нарушения охраняемого законом интереса общества, что в свою очередь вызывает социальную напряженность не только среди жителей микрорайона Намыв, а в целом города Николаева.

Учитывая это было принято решение об аннулировании разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, выданного ООО «Экотранс».

Учитывая это было принято решение об аннулировании разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, выданного ООО «Экотранс».
Надеюсь, что суд учитывает все нарушения, которые мы обосновали в исковом заявлении и вынесет положительное решение. Если разрешение будет аннулировало, то согласно ст. 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха», предприятие не вправе осуществлять выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.
Добавлю, что вам всем известна моя позиция по предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций. Это наш бюджет, это доход от налогов для нашего общества. Я всегда поддерживаю бизнес и сейчас делаю все, чтобы создать положительный климат для развития Николаевщины, что обычно невозможно без инвестиций и развития предпринимательской деятельности. Однако каждая деятельность должна осуществляться в рамках действующего законодательства. Также в современном мире у бизнеса должна существовать социальная ответственность перед обществом и нашим общим будущим. Сейчас со стороны «Экотранса» я не вижу этого.
Вместе с тем, каждый из нас имеет право на решение ошибок и если предприятие создаст условия, которые удовлетворят общество и сможет работать в рамках законодательства, то преград в их деятельности никто осуществлять не будет, — написал Виталий Ким.
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Алина Сидорова

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