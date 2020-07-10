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Николаевская обсерватория может стать объектом «Большого строительства»

Николаевская обсерватория может стать объектом «Большого строительства»
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В следующем году частью национального проекта «Большая стройка» станет восстановление 100 культурных объектов. В перечень вошла и Николаевская астрономическая обсерватория.

Об этом стало известно из публикации министра культуры Александра Ткаченко в социальной сети Facebook.

Проект уже готов для рассмотрения министерствами и будет представлен в ближайшее время.По мнению специалистов, восстановление памятников должно обеспечить устойчивое развитие территорий общин, проложить новые туристические маршруты и стать местными достопримечательностями.

Впервые за 30 лет независимости мы реально сможем восстановить историко-культурное наследие. Которое, порой, в критическом состоянии — заброшенное и полуразрушенное. И эти объекты являются кодом нашей нации. Сохранения их подлинности и духа — наша ответственность, наполнение новым содержанием — наш долг перед будущими поколениями, — написал Александр Ткаченко.

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Справка:

Николаевская обсерватория — одна из старейших обсерваторий Восточной Европы, основана в 1821 году в качестве морской. В 1992 году становится самостоятельным научным учреждением Украины, а с 2002 года — Научно-исследовательским институтом «Николаевская астрономическая обсерватория» (НИИ «НАО»). Была включена в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО от Украины.

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Алина Сидорова

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