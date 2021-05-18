С 11 по 24 мая в Португалии (Мадейра) проходит чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимают участие представители 47 стран Европы и мира.

Этот чемпионат Европы чрезвычайно важен для спортсменов на пути к Паралимпиаде-2020, ведь он позволит получить паралимпийские лицензии. Кстати, в активе украинских пловцов уже есть 40 паралимпийских лицензий на Игры в Токио.

Представительница николаевского Инваспорта Анна Гонтарь стартовала на дистанции 200 м комплексным плаванием и заняла второе место.

Николаевский региональный центр «Инваспорт» представляют 3 спортсмена: Анна Гонтарь, Сергей Паламарчук и Евгений Панибратец.

Соревнования продолжаются.

по информации Николаевский Инваспорт