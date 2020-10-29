Николаевской ТЭЦ готова к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 года на основании проверки от 24.09.2020.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Станция полностью готова к работе — оборудование находится под давлением, выполняется прокрутка электродвигателей и проверка высоковольтных трансформаторов. Письма о распломбирование приборов учета находятся в АО «Николаевгаз».

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В настоящее время продолжается процесс заполнения тепловых сетей. По состоянию на 28.10.2020 заполнеными и находится под давлением тепловые сети в Центральном, Ингульском и Заводском районах (за исключением 2х дефектов, где ведутся ремонтные работы, а именно по улице Московской и по Херсонскому шоссе).