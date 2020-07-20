За январь — май специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провели мониторинг закупок на 84 объектах и охватили контролем 149 процедур закупок общей стоимостью 179 тыс 400 грн. Об этом сообщила пресс-служба Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

Выявлены нарушения законодательства в сфере закупок за 147 процедурами общей стоимостью 177 тыс 200 грн, в частности, выявлены нарушения в сфере закупок, влияющих на результаты закупок по 113 процедурами на общую сумму 144 млн грн.

Предупреждено расходование средств по процедурам закупок, проведенных с нарушениями законодательства, путем отмены торгов по 52 процедурам на сумму 42,5 млн грн и расторжения 30 договоров на сумму 29,1 млн грн.

По результатам мониторинга и проверок закупок составлено и передано в суд 2 протокола об административном правонарушении.