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Главная страница » Blog » Бизнес » Николаевские аудиторы выявили нарушений по процедурам закупок на 177 млн. грн.

Николаевские аудиторы выявили нарушений по процедурам закупок на 177 млн. грн.

Николаевские аудиторы выявили нарушений по процедурам закупок на 177 млн. грн.
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За январь — май специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провели мониторинг  закупок на 84 объектах и охватили контролем 149 процедур закупок общей стоимостью 179 тыс 400 грн. Об этом сообщила пресс-служба Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

Выявлены нарушения законодательства в сфере закупок за 147 процедурами общей стоимостью 177 тыс  200 грн, в частности, выявлены нарушения в сфере закупок, влияющих на результаты закупок по 113 процедурами на общую сумму 144 млн грн.

Предупреждено расходование средств по процедурам закупок, проведенных с нарушениями законодательства, путем отмены торгов по 52 процедурам на сумму 42,5 млн грн и расторжения 30 договоров на сумму 29,1 млн грн.

По результатам мониторинга и проверок закупок составлено и передано в суд 2 протокола об административном правонарушении.

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Елена Кораб

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