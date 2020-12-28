Сегодня Понедельник, 28 декабря, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

К сведению налогоплательщиков! С 1 января 2021 года вводятся в действие новые бюджетные счета

К сведению налогоплательщиков! С 1 января 2021 года вводятся в действие новые бюджетные счета

Бизнесу Николаевщины возместили 974,7 млн грн НДС

Бизнесу Николаевщины возместили 974,7 млн грн НДС

Николаевские аудиторы за 11 месяцев выявили финансовых нарушений на сумму более 111 млн грн

Николаевские аудиторы за 11 месяцев выявили финансовых нарушений на сумму более 111 млн грн

На Николаевщине – уже более 30 тысяч инфицированных COVІD-19. За сутки – 422 новых случаев, 8 человек умерло.

На Николаевщине – уже более 30 тысяч инфицированных COVІD-19. За сутки – 422 новых случаев, 8 человек умерло.

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Николаевские аудиторы за 11 месяцев выявили финансовых нарушений на сумму более 111 млн грн

Николаевские аудиторы за 11 месяцев выявили финансовых нарушений на сумму более 111 млн грн

Николаевские аудиторы за 11 месяцев выявили финансовых нарушений на сумму более 111 млн грн
0

За январь — ноябрь 2020 года специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провели 20 ревизий и 9 государственных финансовых аудитов.

Проведенными ревизиями выявлено нарушений законодательства, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 111 млн грн. Обеспечено возмещение потерь на сумму 31 млн грн.

Во время государственных финансовых аудитов установлено неэффективных управленческих действий или решений и рискованных операций, которые привели (могут привести) к упущению выгод, непроизводительных расходов на сумму 377 млн грн. Отправлено 112 предложений по улучшению деятельности, внедрено 51 предложение. Получен дополнительный экономический эффект на сумму 52 млн грн.

По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий для надлежащего реагирования в правоохранительные органы передано 13 материалов ревизий, на основании которых начато 16 досудебных расследований, материалы 6 ревизий приобщены к уголовным производствам. Вручено 5 письменных сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления. За нарушение финансовой дисциплины и закупок к административной ответственности привлечено 36 должностных лиц объектов контроля.

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На Николаевщине – уже более 30 тысяч инфицированных COVІD-19. За сутки – 422 новых случаев, 8 человек умерло.
Next post Бизнесу Николаевщины возместили 974,7 млн грн НДС

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»