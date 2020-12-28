За январь — ноябрь 2020 года специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провели 20 ревизий и 9 государственных финансовых аудитов.

Проведенными ревизиями выявлено нарушений законодательства, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 111 млн грн. Обеспечено возмещение потерь на сумму 31 млн грн.

Во время государственных финансовых аудитов установлено неэффективных управленческих действий или решений и рискованных операций, которые привели (могут привести) к упущению выгод, непроизводительных расходов на сумму 377 млн грн. Отправлено 112 предложений по улучшению деятельности, внедрено 51 предложение. Получен дополнительный экономический эффект на сумму 52 млн грн.

По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий для надлежащего реагирования в правоохранительные органы передано 13 материалов ревизий, на основании которых начато 16 досудебных расследований, материалы 6 ревизий приобщены к уголовным производствам. Вручено 5 письменных сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления. За нарушение финансовой дисциплины и закупок к административной ответственности привлечено 36 должностных лиц объектов контроля.