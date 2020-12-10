За январь-ноябрь 2020 года специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провели мониторинг и проверки закупок на 159 объектах и охватили контролем 331 процедуру на общую сумму 2,22 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выявлены нарушения законодательства в сфере закупок по 302 процедурам на сумму 1,2 млрд грн, в том числе нарушения, которые повлияли на результаты закупок по 232 процедурам на сумму 1,11 млрд грн.

Предупреждены нарушения путем отмены торгов по 121 процедуре на сумму более 144 млн грн, были расторжены 53 договора на сумму 134,4 млн грн.