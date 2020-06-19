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Николаевские гвардейцы поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

Николаевские гвардейцы поздравили медицинских работников с профессиональным праздником
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Накануне Дня медицинского работника гвардейцы воинской части 3039 устроили приятный сюрприз для медиков Территориального медицинского объединения МВД Украины в Николаевской области. Об этом сообщили в  отделе по работе с личным составом воинской части 3039.

img 20200617 121333 scaled - Николаевские гвардейцы поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

Командование части и военный духовой оркестр поздравили медицинских работников с профессиональным праздником музыкальными композициями, поблагодарили за упорную борьбу с COVID-19 и постоянную заботу о здоровье граждан.

img 2948 4 1024x683 - Николаевские гвардейцы поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

«Спасибо вам за такой замечательный подарок. Он стал для нас весьма неожиданным, а потому  произвел большое впечатление на весь коллектив. Спасибо за отличное настроение в начале трудового дня. Будьте здоровы и остановим COVID-19 вместе », — поделился своими впечатлениями начальник лечебного учреждения Виталий Гуцуцура.

img 20200617 120415 1 1024x768 - Николаевские гвардейцы поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

«Сегодня, в это нелегкое время, когда весь мир противодействует коронавирусной инфекции COVID-19 медики, как никогда, нуждаются в нашей поддержке и помощи. Слова искренней благодарности должны звучать в ваш адрес не только накануне праздников, но и каждый день. В своем жертвенном, ежедневном служении, вы часто нет времени на покой, отдых, собственные эмоции или даже страх. Пусть Господь даст вам крепкого здоровья и сил. Спасибо вам за все, ангелы-хранители в белых халатах», — отметил начальник медицинского пункта воинской части 3039 Национальной гвардии Украины капитан медицинской службы Константин Янишевский.

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Елена Кораб

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