После торжественного открытия финальной части 6-го сезона регулярного Чемпионата Украины среди ветеранов АТО / ООС по футболу, который проводился на учебно-тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе, начались первые матчи. В течение недели лучшие команды будут соревноваться за право обладать переходящим Кубком Героев АТО 2020 года.

Об этом сообщил офицер коммуникации и информации воинской части 3039 НГУ Дмитрий Горбачик.

На поле встретились две команды: ФК «Виктория» НГУ и ФК «Ураган» ВСУ. Со старта матча команда прессинговала соперника, но второй тайм игры был еще более насыщенным. Матч выдался напряженным, ведь обе команды стремились стать лидерами. Николаевские гвардейцы получили очередную победу со счетом 2: 0.

«Мне очень приятно, что у нас есть такая поддержка наших фанов. И благодаря ей мы идем вместе к победе », — отметил представитель сборной команды части Виктор Верди.

Таким образом, одержав уверенную победу, гвардейская «Виктория» закрепилась на первых позициях в турнирной таблице чемпионата.