10-11 октября в Харькове на арене СК Локомотив прошел очередной чемпионат Украины по каратэ. От Николаевской области на турнир поехали 22 участника, 16 воспитанников клуба «Фортис» и 6 клуба «Олимпик». Об этом сообщает Mykolaiv Karate Federation в сети Facebook.

Несмотря на сложный период подготовки, это был самый многочисленный состав за всю историю выступления сборной области. В сборную вошли наши как чемпионы прошлых лет, Склонный Валентин, Середа Артем, Ксенжик Виктор, Шевченко Виктор, а также молодое поколение каратистов, которые заявилялись в кадетской категории. Системная работа тренеров области дает свои результаты, сборная растет как и мастерство ее участников. Все это дало богатый урожай наград.

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Сборная Николаевской области 9 раз поднималась на харьковский пьедестал. Артем Середа и Дарья Осадчук завоевали по две медали, также до финала дошли Склонный Валентин и Ксенжик Виктор, а с бронзовыми наградами уехала наша молодежь — кадеты Головачева Мирослава, Мушинский Владимир, Петровский Даниил.

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В общем николаевская сборная заняла 8-е общекомандное место.