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Главная страница » Blog » Спорт » Николаевские легкоатлеты заняли призовые места на Кубке Львова

Николаевские легкоатлеты заняли призовые места на Кубке Львова

Николаевские легкоатлеты заняли призовые места на Кубке Львова
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В субботу, 12 сентября, на обновленном львовском стадионе СКИФ состоялся Открытый Кубок по легкой атлетике.

Об этом сообщается в Фейсбук-группе «Легкая атлетика Николаевщины».

На соревнованиях победу одержал николаевец Александр Соколов в беге на 150 метров. Третье место занял николаевец Юрия Грицак на 2000 метров с препятствиями.

2020 09 14 beg1 - Николаевские легкоатлеты заняли призовые места на Кубке Львова
Фото: группа Легкая атлетика Николаевщины в Facebook

В программу соревнований нынешнего Кубка Львова входили четыре беговые дистанции 150 метров, 600 метров, 1 миля (1609 метров) и 2000 метров с препятствиями среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов со всех уголков Украины.

2020 09 14 beg2 - Николаевские легкоатлеты заняли призовые места на Кубке Львова
Фото: группа Легкая атлетика Николаевщины в Facebook

На торжественных церемониях награждения кроме оригинальных медалей, лучшие легкоатлеты, которые выполнили указанные в регламенте нормативы, были награждены денежными премиями от генерального спонсора соревнований.

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Алина Сидорова

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