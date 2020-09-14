В субботу, 12 сентября, на обновленном львовском стадионе СКИФ состоялся Открытый Кубок по легкой атлетике.

Об этом сообщается в Фейсбук-группе «Легкая атлетика Николаевщины».



На соревнованиях победу одержал николаевец Александр Соколов в беге на 150 метров. Третье место занял николаевец Юрия Грицак на 2000 метров с препятствиями.

Фото: группа Легкая атлетика Николаевщины в Facebook

В программу соревнований нынешнего Кубка Львова входили четыре беговые дистанции 150 метров, 600 метров, 1 миля (1609 метров) и 2000 метров с препятствиями среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов со всех уголков Украины.

Фото: группа Легкая атлетика Николаевщины в Facebook

На торжественных церемониях награждения кроме оригинальных медалей, лучшие легкоатлеты, которые выполнили указанные в регламенте нормативы, были награждены денежными премиями от генерального спонсора соревнований.