В Полтаве состоялся чемпионат Украины по армспорту среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимали участие 150 спортсменов из 15 регионов Украины. Об этом сообщает управление молодежи и спорта Николаевской областной государственной администрации.

Николаевскую область представляли Вячеслав Холиминчук, Андрей Шаповаленко, Анастасия Чернятина, Тамара Созанюк, Евгений Чернятын и Игорь Чебанов.

Параармрестлеры Николаевской области завоевали 12 наград: две золотые, пять серебряных и пять бронзовых.

Вячеслав Холиминчук в весовой категории свыше 100 кг стал чемпионом на правую руку и серебряным призером на левую руку.

Золотую награду в соревновании на левую руку получил Андрей Шаповаленко (весовая категория до 100 кг), а также стал бронзовым призером на правую руку.

У женщин в весовой категории свыше 70 кг серебряным призером на левую руку и бронзовым на правую — стала Анастасия Чернятина.

Тамара Созанюк заняла второе место в борьбе на правую руку и третье — на левую.

Евгений Чернятин (до 90 кг) — двукратный серебряный призер, а Игорь Чебанов в весовой категории свыше 100 кг завоевал две бронзовые медали.