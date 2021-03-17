Сегодня Среда, 17 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

image 600x400 - Новоодесский аграрный лицей приобрел трактор для подготовки будущих специалистов

Новоодесский аграрный лицей приобрел трактор для подготовки будущих специалистов

mws1 600x400 - В Украине создадут систему аэромедицинской эвакуации

В Украине создадут систему аэромедицинской эвакуации

office 600x400 - В Украине появятся центры креативной экономики

В Украине появятся центры креативной экономики

habar diplom 1 600x400 - Диплом без обучения в университете - полицейские задержали взяточника

Диплом без обучения в университете — полицейские задержали взяточника

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Происшествия » Николаевские патрульные задержали мужчин с предметом, похожим на автомат

Николаевские патрульные задержали мужчин с предметом, похожим на автомат

orugie 1 - Николаевские патрульные задержали мужчин с предметом, похожим на автомат
0

Сегодня, 17 марта, примерно в 11 часов, на служебный планшет патрульных поступило сообщение, что трое неизвестных мужчин передвигаются на автомобиле «Москвич» и могут иметь при себе оружие.

orugie 2 1024x768 - Николаевские патрульные задержали мужчин с предметом, похожим на автомат
Фото: Патрульной полиции Николаевской области

Во время отработки этого вызова, стражи правопорядка заметили автомобиль по ориентировке и остановили его на улице Гражданской. У одного из мужчин действительно был с собой предмет, похожий на автоматическое оружие. Как выяснилось позже, автомат оказался точной копией страйкбольного оружия.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств дела.

Но на этом история не закончилась. Общаясь со всеми участниками события, патрульные заметили у водителя разыскиваемого авто явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат осмотра составлял 2,44 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.

orugie 3 768x1024 - Николаевские патрульные задержали мужчин с предметом, похожим на автомат
Фото: Патрульной полиции Николаевской области

На водителя патрульные составили протоколы по ч.1 ст.130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) КоАП.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения
Next post Диплом без обучения в университете - полицейские задержали взяточника

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

dsc 3089 600x400 - Рекультивация шламового поля – в действии

Рекультивация шламового поля – в действии

dia covid zapis 600x400 - Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает

ukraine now 600x400 - Украина получила официальное интернет-представительство

Украина получила официальное интернет-представительство