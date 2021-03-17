Сегодня, 17 марта, примерно в 11 часов, на служебный планшет патрульных поступило сообщение, что трое неизвестных мужчин передвигаются на автомобиле «Москвич» и могут иметь при себе оружие.

Фото: Патрульной полиции Николаевской области

Во время отработки этого вызова, стражи правопорядка заметили автомобиль по ориентировке и остановили его на улице Гражданской. У одного из мужчин действительно был с собой предмет, похожий на автоматическое оружие. Как выяснилось позже, автомат оказался точной копией страйкбольного оружия.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств дела.

Но на этом история не закончилась. Общаясь со всеми участниками события, патрульные заметили у водителя разыскиваемого авто явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат осмотра составлял 2,44 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.

Фото: Патрульной полиции Николаевской области

На водителя патрульные составили протоколы по ч.1 ст.130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) КоАП.