Берег левый, берег правый,

Снег шершавый, кромка льда…

Кому память, кому слава,

Кому темная вода,-

Ни приметы, ни следа.

Александр Твардовский

Учитывая местоположение Николаева, который, как известно, находится на полуострове, даже удивительно, что в городе так мало мостов. Два через Ингул – один возле «Стрелки», второй на объездной дороге (два с половиной, если брать в расчет пешеходный), и один-единственный через Южный Буг. Хотя если быть абсолютно точным, то, пожалуй, стоит вспомнить еще и широкобальский мост. Реки в том месте нет, а вот мост, пока стоит.

Варваровский мост

Официально николаевский разводной мост через реку Южный Буг именуется Южнобугским. Но название это можно встретить, наверное, только в официальных документах. Да и то не во всех. С чьей-то легкой руки данное инженерное сооружение называется не иначе как Варваровский мост.

Как известно, движение транспорта и пешеходов по означенному мосту было открыто 18 июля 1964 года. Однако с известными оговорками можно сказать, что этот мост имеет гораздо более длинную историю.

Прамосты — праобразы мостов

В своем очерке, приуроченном к столетию Николаева, тогдашний городской секретарь Григорий Николаевич Ге пишет о том, что на рубеже 18 и 19 веков, переправа через Буг была устроена Фалеевым ниже Николаева — у Богоявленска. Вероятно, в то время проходила она там же, где была когда-то обустроена еще турками. Доподлинно известно, что после поражения в Полтавской битве, как указано в дневниках входящих в свиту шведского короля Карла XII, именно в районе Богоявленска он разбил свой лагерь и вел с Очаковским пашей переговоры о переправе. В результате 7 июля 1709 года Карл XII со своими малочисленными уцелевшими приверженцами смог переправиться через реку Южный Буг. Конечно еще не мост, но факт остается фактом.

Чуть позже переправа через Буг стараниями уже адмирала Мордвинова была передвинута ближе к Николаеву в Лески, против сел Коренихи. А в конце 19 века она была передана николаевскому земству, которое перенесло её еще выше по течению – к Спасску. И вот уже на этом месте переправа, а затем и собственно мост слегка видоизменяясь существует и по сей день.

После долгих обещаний в Малую Корениху снова можно добраться на катере

Наплавной мост

Когда в 19 веке началась Крымская война, через Николаев в Севастополь двинулась армия и военные обозы. Паромная переправа через Бугский лиман просто физически не могла справиться с быстрой переброской войск к обороняющемуся Севастополю. Так и возник вопрос о постройке моста. В результате жители Николаева спешно соорудили наплавной мост протяженностью 940 и шириной 6 метров.

Примечательно, что 4 ноября 1855 года во время Крымской войны, следуя из Кишинева в Севастополь, проездом побывал в Николаеве поручик артиллерии, будущий великий писатель Лев Толстой. Он переправился через Буг на пароме, так как моста в то время еще не было. Об этом факте из биографии Л.Н. Толстого можно прочитать в его дневниках. Запись, надо сказать, достаточно лаконичная, поэтому приведем её полностью.

«На перевозе в Николаеве лоцман рассказывал мне, что 26-го дело было, на котором отличился Хомутов, взял будто пропасть пленных и орудий, но что 26-го из 8000 наших воротились только 2 тысячи. В Николаеве [?] офицер подтвердил эти слухи. Нахимов и Липранди, говорят, ранены. Неприятель получил подвоз войск и располагается на зимовые квартиры. Бог знает, что правда. Еще рассказывал мне лоцман анекдот про казака, который поймал арканом и вел аглицкаго князька и вел к Меньчикову. Князек выпалил в казака из пистоля. Ей, не стреляй, сказал казак. Князек еще выпалил и опять не попал. Ей, не балуй, сказал казак. Князек в третий раз (всегда до трех раз) промахнулся. Казак начал лупить его плетью. Когда князек пожаловался Менчикову, что казак его бил, казак сказал, что он его учил стрелять, коли он начальник, да умеет палить, что же его казаки вовсе не будут знать. Менчиков рассмеялся. Вообще в народе больше слышно об англичанах, чем о французах.

[5 ноября.] 4, 5 ноября. [В пути из Одессы в Севастополь]. В Николаеве не мог ничего видеть. Слухи же не пишу, потому что оказались все нелепы: после 24, исключая осадных работ, ничего предпринимаемо не было».

Крымская война вскоре закончилась, а мост в Николаеве так и остался. Видимо тот случай, когда кому война, а кому мост наплавной.

Так выглядел Варваровский мост в начале ХХ века

Поворотный мост

В таком виде Варваровский мост просуществовал более 100 лет, пока не приобрел свой сегодняшний облик. Простой по своим очертаниям железобетонный мост стал своеобразным символом Николаева, акцентом, организующим водное пространство реки и ее, невысоких в этом месте берегов. А еще он просто, по-своему красивый и провинциально-домашний, что ли. Может Варваровский мост и не броский, но представить без него наш город, наверное, уже просто невозможно. Трудяга, который верой и правдой, за счет одному ему известных резервов, служит городу уже более полувека. Одних он встречает, другим открывает дорогу в далекие путешествия.

Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить и градостроительную функцию этого мостового перехода, ведь благодаря нему Николаев вышел на правый берег Буга. Напомним, что автор проекта Варваровского моста инженер Киевгипротранса – А.А. Кирпачев.

Говоря техническим языком, Варваровский мост относится к разряду двухрукавных поворотных мостов. Важными преимуществами этого типа сооружений являются относительная простота конструкции, экономия материалов и места, уменьшение количества деталей, требующих применения специальных материалов и особой точности работ, а также легкость монтажа.

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Тем не менее, за внедрение ряда новаторских приемов при строительстве этого моста начальнику мостоотряда №444 Л.Г. Карелии в свое время была присуждена Ленинская премия.

Недостатком поворотных мостов является необходимость расположения центрального быка в русле водотока. Это создает известные неудобства для судоходства даже тогда, когда мост разведен, и движение транспорта по нему прервано. Отсюда вытекает современная тенденция перехода от поворотных мостов к раскрывающимся и подъемным. Видимо поэтому построенный у нас чуть позже Ингульский мост является примером как раз подъемного моста. Но это, пожалуй, тема отдельного рассказа. О нем поговорим, как нибудь, в следующий раз.