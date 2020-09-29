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Главная страница » Blog » Происшествия » Николаевские пиротехники обезвредили 37 снарядов времен прошлых войн

Николаевские пиротехники обезвредили 37 снарядов времен прошлых войн

Николаевские пиротехники обезвредили 37 снарядов времен прошлых войн
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28 сентября группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области путем контролируемого подрыва уничтожил 37 артиллерийских снарядов времен прошлых войн калибром 76 мм.

120370367 703453713582246 2026219587839208014 n - Николаевские пиротехники обезвредили 37 снарядов времен прошлых войн

2 опасных предметы во время прогулки за пределами с. Половинки Николаевского района, обнаружил местный житель. О находке он сообщил по телефону 101. Во время детального обследования территории пиротехники дополнительно обнаружили 34 артснаряда калибром 76 мм.

120342025 401337084589092 6719824748276232683 n - Николаевские пиротехники обезвредили 37 снарядов времен прошлых войн

В этот же день, во время поиска металлолома вблизи Андреевского лесничества в Николаевском районе, гражданин обнаружил опасную находку. Прибывшие на место классифицировали находку, как артснаряд калибром 76 мм.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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