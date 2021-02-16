2 февраля правоохранители пресекли преступную деятельность группировки, которая изготовляла и сбывала амфетамин. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

Во время досудебного расследования следователи установили, что трое жителей Николаева 34-х, 35-ти и 43-х годов занимались незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, изготавливали по месту жительства одного из злоумышленников. Наркотические средства злоумышленники распространяли среди окружения знакомых.

В рамках расследования данного уголовного производства полицейские провели ряд следственных действий, в ходе которых обнаружили партию психотропных веществ и каннабиса на миллион гривен, а также арсенал вооружения.

Главарем группировки оказался 34-летний житель Николаева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и позиционирует себя приближенным лицом к криминальным кругам и «смотрящим» за микрорайоном. В арендованном гараже он хранил амфетамин в различных емкостях весом более 150 граммов, в том числе расфасованный, 17 пакетов психотропных грибов, электронные весы, зип-пакеты, более 4 килограммов каннабиса в коробках и в измельченном состоянии и прочее.

Также в ходе обыска правоохранители также обнаружили взрывоопасные предметы и вещества: пластид, тротиловые шашки, семь гранат Ф1, РГД-5, ВОГ 25, 20 метров детонирующего, електродетонуючого кабеля и огнеупорного шнура, взрыватели, семь пистолетов пистолетов и два самодельных револьвера, три ружья и 83 патрона к ним, 190 патронов калибра 7,62 мм, 5, 45 мм, 9 мм, 5,6 мм, 22 взрывных пакета разного маркировки, 55 сигнальных и осветительных ракет, реактивных патронов, взрывателей различных моделей, в т. ч. УЗРГМ и електродетанаторы, 21 капсюль и части взрывателей, 12 ножей и меч «катана», два кастеты, Спецприбор для блокировки радиосигнала.

Сейчас все изъятое направлено на экспертизу. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о предоставлении дополнительной квалификации события.



