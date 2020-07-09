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Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире
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Теперь правоохранители смогут не только тренироваться в ловкости владения оружием, но и совершенствовать и развивать навыки, и отрабатывать тактику действий в типичных и экстремальных ситуациях, которые могут случиться в служебной деятельности.

multi tir2 1024x683 - Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

При поддержке Николаевской первичной профсоюзной организации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области и Управления кадрового обеспечения был приобретен и установлен современный мультимедийный тир «Ингул», в состав которого входят макеты лазерного оружия, а именно: две единицы пистолета Макарова, два пистолета на базе Глок- 17 и один автомат Калашникова-74У.

multi tir5 1024x705 - Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Новый тир работает при помощи мультимедийного проектора и программного обеспечения, моделирующего различные ситуативные задачи: на улице, в транспорте, захват заложника и тому подобное. Сюжет разворачивается в реальном времени, и благодаря сенсорному экрану сразу проводится оперативное оценки точности стрельбы после каждого выстрела.

При попадании в изображение «злоумышленники» падают или продолжают свои действия в случае промаха. Количество возможных сюжетов, упражнений и вариантов их развития практически неограниченна. В соответствии с уровнем подготовки стрелков, можно усложнять или упрощать условия отдельного упражнения. Это все помогает усовершенствовать и повысить уровень готовности полицейского к выполнению служебных полномочий и навыков владения оружием.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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Елена Кораб

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