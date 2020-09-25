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Николаевские полицейские разоблачили бордель, работавший в бане

Николаевские полицейские разоблачили бордель, работавший в бане
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Известно, что стоимость услуг одной проститутки составляла 1500 гривен в час. За каждого клиента женщины платили администратору по 300 грн и таким образом заработки сводника могли достигать 30 000 гривен в месяц. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

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25 сентября сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Нацполиции в Николаевской области и следственные Корабельного отдела полиции задокументировали факт сводничества для разврата проституток с клиентами 63-летним администратором банного комплекса.

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В ходе санкционированного обыска полицейские изъяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, мобильные телефоны, черновые записи и серверы видеонаблюдения.

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В отношении двух проституток 32-х и 34-х годов правоохранители составили административные протоколы по ст. 181-1 КУоАП «Занятие проституцией», что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Относительно администратора следователи процессуальным руководством прокуратуры начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 302 УК Украины «Создание или содержание мест разврата и сводничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Елена Кораб

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