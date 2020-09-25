Известно, что стоимость услуг одной проститутки составляла 1500 гривен в час. За каждого клиента женщины платили администратору по 300 грн и таким образом заработки сводника могли достигать 30 000 гривен в месяц. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

25 сентября сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Нацполиции в Николаевской области и следственные Корабельного отдела полиции задокументировали факт сводничества для разврата проституток с клиентами 63-летним администратором банного комплекса.

В ходе санкционированного обыска полицейские изъяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, мобильные телефоны, черновые записи и серверы видеонаблюдения.

В отношении двух проституток 32-х и 34-х годов правоохранители составили административные протоколы по ст. 181-1 КУоАП «Занятие проституцией», что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Относительно администратора следователи процессуальным руководством прокуратуры начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 302 УК Украины «Создание или содержание мест разврата и сводничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.