Николаевские полицейские в Запорожье обезвредили группу телефонных мошенников, которые обманывали граждан по схеме «ваш родственник в беде». Аферистами оказались двое братьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

Один из них наугад звонил на стационарные телефоны жертвам и, меняя голос на женский или мужской, выдавал себя за родственника собеседника и сообщал, что, например, попал в ДТП, мол, нужны деньги на лечение. Второй – выполнял функции курьера.

В Николаеве одной из жертв такой схемы стала жительница Заводского района. Звонок 82-летняя пенсионерка получила ночью. Услышав голос якобы дочери, которая, плача, сообщила, что в результате дорожно-транспортного происшествия срочно нуждается в дорогостоящей операции, взволнованная женщина без колебаний отдала все, что имела. Две тысячи долларов она собственноручно передала незнакомцу в медицинской маске и капюшоне. Только потом пенсионерка набрала родственницу и поняла, что имела дело с аферистами.

Мошенников задержали 20 октября в ходе спецоперации с привлечением бойцов роты полиции особого назначения. Во время санкционированных обысков у злоумышленников изъяли мобильный терминал, ряд сим-карт и стартовых пакетов разных операторов, компьютерную технику, а также другие вещественные доказательства.

Следователи Заводского отдела полиции расследуют материалы уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 190 УК «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Готовятся материалы для вручения уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.