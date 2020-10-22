Сегодня Четверг, 22 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В центре Николаева на месяц перекроют движение

В центре Николаева на месяц перекроют движение

Полицейские разыскивают свидетелей ДТП под Николаевом, в котором пострадало три человека

Полицейские разыскивают свидетелей ДТП под Николаевом, в котором пострадало три человека

В Вознесенске из-за короткого замыкания в электросети сгорело кафе

В Вознесенске из-за короткого замыкания в электросети сгорело кафе

Николаевские полицейские в Запорожье задержали двух аферистов, работавших по схеме «ваш родственник в беде»

Николаевские полицейские в Запорожье задержали двух аферистов, работавших по схеме «ваш родственник в беде»

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » Николаевские полицейские в Запорожье задержали двух аферистов, работавших по схеме «ваш родственник в беде»

Николаевские полицейские в Запорожье задержали двух аферистов, работавших по схеме «ваш родственник в беде»

Николаевские полицейские в Запорожье задержали двух аферистов, работавших по схеме «ваш родственник в беде»
0

Николаевские полицейские в Запорожье обезвредили группу телефонных мошенников, которые обманывали граждан по схеме «ваш родственник в беде». Аферистами оказались двое братьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

shahray4 1024x498 1 - Николаевские полицейские в Запорожье задержали двух аферистов, работавших по схеме «ваш родственник в беде»

Один из них наугад звонил на стационарные телефоны жертвам и, меняя голос на женский или мужской, выдавал себя за родственника собеседника и сообщал, что, например, попал в ДТП, мол, нужны деньги на лечение. Второй – выполнял функции курьера.

shahray6 1024x683 1 - Николаевские полицейские в Запорожье задержали двух аферистов, работавших по схеме «ваш родственник в беде»

В Николаеве одной из жертв такой схемы стала жительница Заводского района. Звонок 82-летняя пенсионерка получила ночью. Услышав голос якобы дочери, которая, плача, сообщила, что в результате дорожно-транспортного происшествия срочно нуждается в дорогостоящей операции, взволнованная женщина без колебаний отдала все, что имела. Две тысячи долларов она собственноручно передала незнакомцу в медицинской маске и капюшоне. Только потом пенсионерка набрала родственницу и поняла, что имела дело с аферистами.

shahray7 1024x576 1 - Николаевские полицейские в Запорожье задержали двух аферистов, работавших по схеме «ваш родственник в беде»

Мошенников задержали 20 октября в ходе спецоперации с привлечением бойцов роты полиции особого назначения. Во время санкционированных обысков у злоумышленников изъяли мобильный терминал, ряд сим-карт и стартовых пакетов разных операторов, компьютерную технику, а также другие вещественные доказательства.

shahray1 1024x683 1 - Николаевские полицейские в Запорожье задержали двух аферистов, работавших по схеме «ваш родственник в беде»

Следователи Заводского отдела полиции расследуют материалы уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 190 УК «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Готовятся материалы для вручения уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В ГНС Николаевщины задокументировали 19 фактов отмывания доходов
Next post В Вознесенске из-за короткого замыкания в электросети сгорело кафе

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»