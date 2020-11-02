Злоумышленники неславянского происхождения путешествовали регионами Украины и подыскивали лиц пожилого возраста, представлялись иностранными бизнесменами, интересовались можно ли снять жилье, потом просили пенсионеров временно оставить у них на хранение свои деньги, за что обещали вознаграждение. Если люди соглашались, расспрашивали, есть ли у них надежная тайник, где те держат свои сбережения. Высматривали и забирали средства потерпевших, а свои, фальшивые, оставляли.

Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

30 октября на выезде из Николаевской области всех троих — 20-ти, 22-х и 33-х лет задержали оперативные сотрудниками Управления уголовного розыска при силовой поддержке спецназовцев КОРД. По местам проживания фигурантов в г. Никополь Днепропетровской области и в их транспорте следователи провели обыски в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения. Полицейские изъяли у правонарушителей сувенирные гривны, доллары и евро, оружие, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Известно, что члены группировки промышляли в Николаевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Киевской областях, а также в столице, а на их счету более полусотни таких фактов. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

На Николаевщине злоумышленники совершили два мошенничества: в Южноукраинске и Первомайске. Жертвами схемы аферистов стали две женщины 70-ти и 78-ми лет. В одной забрали 25 000 гривен и золотые украшения, а у второй — около 20 г ювелирных изделий.

По словам начальника ГУНП в Николаевской области, благодаря профессиональным и слаженным действиям николаевских правоохранителей удалось выйти на след преступников, которые терроризировали ряд регионов, и задержать их.

«Аферисты действовали очень цинично. Стратегия аферистов следующая: один подыскивает жертву, выбирая только пожилых людей, общается, говорит, что с товарищами занимаются продажей одежды и они проездом, поэтому хотели бы на время снять комнату. Делает вид, что придает значения чистоте и порядочности хозяев. Таким образом входит в доверие к людям, а потом звонит сообщникам и сообщает, что нашел бабушку и, мол, ей можно доверять, предоставляя таким образом сигнал, что жертва есть», — рассказывает глава полиции области Сергей Шайхет.

Также во время проведения оперативных мероприятий выяснилось, что перед совершением преступлений фигуранты просили благословения у высших сил на совершение мошенничества.

Продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ч. 3 ст. 185 УК «Кража, соединенная с проникновением в жилище», за что санкцией статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Под процессуальным руководством прокуратуры следователи вручили преступникам сообщение о подозрении, а суд изберет им меру пресечения.

Полицейские просят граждан внимательно посмотреть на фото злоумышленников. Если они стали жертвой их аферы, но не заявляли в правоохранительные органы, немедленно обратится в полицию.