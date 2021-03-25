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Николаевские полицейские задержали торговцев метадоном

narko17 - Николаевские полицейские задержали торговцев метадоном
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Николаевские полицейские в ходе спецоперации задержали наркогруппировку, которая за месяц сбывала до 10 тысяч доз, а их заработок достигал полумиллиона гривен. Об этом сообщили в ГУНП.

В состав группы входили шесть человек в возрасте от 31-го до 52-х лет. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что наркобизнес на территории Южноукраинска и в Первомайском районе организовали две женщины 43-х и 45-ти лет. Дилерши контролировали деятельность членов группы и распределение денег, а мужчины, которые на них работали, охраняли и контролировали привлеченных к розничному сбыту наркотиков. По заказу организаторов наркотики им поставлял 52-летний житель Одессы.

Одновременно правоохранители провели 10 обысков по местам проживания фигурантов, где изъяли несколько литров метадона, а также мобильные телефоны, банковские и скретч-карты, стартовые пакеты различных мобильных операторов, черновые записи с распределением доходов между участниками группы и клиентской базой, деньги и другие вещественные доказательства.

narko - Николаевские полицейские задержали торговцев метадоном

Четверо злоумышленников, в том числе одна из лидеров, были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанным уже сообщено о подозрении за сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины), в ближайшее время будет избираться мера пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В отношении других лиц, причастных к сбыту метадона, продолжаются процессуальные действия.

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Алина Сидорова

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