Сегодня Суббота, 26 сентября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

От Николаевщины за восемь месяцев государственная казна получила почти 1,7 млрд грн НДС

От Николаевщины за восемь месяцев государственная казна получила почти 1,7 млрд грн НДС

В местные бюджеты Николаевщины поступило 554 млн грн единого налога

В местные бюджеты Николаевщины поступило 554 млн грн единого налога

Николаевские полицейские разоблачили бордель, работавший в бане

Николаевские полицейские разоблачили бордель, работавший в бане

Николаевские правоохранители задержали жителя Одессы за дачу взятки в 500 долларов США сотруднику СБУ

Николаевские правоохранители задержали жителя Одессы за дачу взятки в 500 долларов США сотруднику СБУ

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » Николаевские правоохранители задержали жителя Одессы за дачу взятки в 500 долларов США сотруднику СБУ

Николаевские правоохранители задержали жителя Одессы за дачу взятки в 500 долларов США сотруднику СБУ

Николаевские правоохранители задержали жителя Одессы за дачу взятки в 500 долларов США сотруднику СБУ
0

Злоумышленник предлагал неправомерную выгоду  за ускорение проведения проверки в отношении двух граждан Ирака с целью дальнейшего получения ими удостоверений от миграционной службы на постоянное место жительства в Украину. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

120135348 2751178795115068 4290302796788755767 o 768x1024 - Николаевские правоохранители задержали жителя Одессы за дачу взятки в 500 долларов США сотруднику СБУ

24 сентября следователи Центрального отдела полиции совместно с сотрудниками Главного управления внутренней безопасности СБУ и под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры № 1 задержали 36-летнего мужчину при попытке дать оперуполномоченному УСБУ в Николаевской области 500 долларов.

120156917 2751178635115084 8189503155778594119 o 768x1024 - Николаевские правоохранители задержали жителя Одессы за дачу взятки в 500 долларов США сотруднику СБУ

Деньги полицейские изъяли, а правонарушителя доставили в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Продолжаются следственные действия.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаевской области выявлено 62 новых случая COVID-19, в том числе 40 - в Николаеве
Next post Николаевские полицейские разоблачили бордель, работавший в бане

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной

В Николаеве открыли Центр для ветеранов и вынужденных переселенцев

В Николаеве открыли Центр для ветеранов и вынужденных переселенцев

В Николаеве снова попытаются ввести электронный билет

В Николаеве снова попытаются ввести электронный билет