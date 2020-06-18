Чтобы поддержать бизнес, пострадавший во время карантина, украинское правительство решило частично компенсировать некоторые расходы предпринимателей, которые после введения ограничений и фактического запрета на работу, не уволили своих сотрудников. Узнав о такой возможности, николаевские бизнесмены начали обращаться в Областной центр занятости, который должен занимается этими выплатами. Наши журналисты поговорили с теми, кто в первых рядах подал документы на компенсации по частичной безработице и узнали насколько реально их получить.

Карантин, введенный из-за COVID-19, коснулся абсолютно всех украинцев. Особенно предпринимателей, которым Кабмин вообще запретил работать. Например, перевозчикам осуществляющим межобластные и международные перевозки.

Водители остались без работы, сотрудники выходили на работу, но, вы понимаете, если доходов имеется, то и расходы предприятие Формировать быть не может, — говорит руководитель одного из предприятий-перевозчиков Валерий Буркун.

В трудном положении оказались и сотрудники одного из небольших пищевых производств, специализирующегося на соусах. Как рассказывает его руководитель Андрей Беков, из-за коронавируса предприятие потеряло почти всех своих клиентов, ведь и те закрылись, остались не более 10%.

Подобное в течении карантина происходило по всей стране. Осознавая пагубные последствия карантина и для украинцев, и для экономики, в Кабмине определились, как государство должно помочь гражданам и предпринимателям. Решили частично компенсировать зарплаты. Директор областного центра занятости, говорит: эти выплаты были призваны остановить рост безработицы.

Компенсация по частичной безработице — это финансовая поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, а также ФЛП на период карантина и на период адаптации после него, — рассказывает о программе Дмитрий Оборонько.

Рассказывая о последствиях карантина, предприниматели говорят, что все же решили попробовать и обратиться в Центр занятости. Многие из них получили положительные ответы и уже даже получили деньги.

За время карантина количество безработных в Николаеве увеличилось в 4 раза

Юрий Лакошка, руководитель еще одного предприятия-перевозчика говорит, что от момента обращения до выплат прошло примерно 2-3 недели.

В свою очередь, руководитель пищевого предприятия Андрей Беков рассказывает, что компенсация помогла сохранить рабочие места.

Для желающих получить компенсацию установили несколько важных условий: сохранение рабочих мест и отсутствие долгов по уплате единого социального взноса до карантина. В таком случае у предпринимателей действительно появляется шанс и помочь своим сотрудникам, и самим удержаться на плаву.