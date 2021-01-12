12 января под Николаевский горсовет вышли несколько сотен предпринимателей с требование разрешить им работать в период локдауна.

Свои требования митингующие аргументировали тем, что запрет на работу некоторым категориям в период усиленного карантина является нарушением конституционных прав и законодательства Украины.

На сегодняшний день у нас сложилась ситуация, когда Конституция Украины, наше право, право на предпринимательскую деятельность ограничивается государственными органами. Никакие постановления Кабинета Министров, никакие распоряжения министров, указы, инструкции не могут… (запретить работать — ред.) — сказал один из организаторов митинга Андрей Толпекин.

Андрей Толпекин

Предприниматели хотят получить поддержку от городской власти, так как предыдущий митинг, который проходил под зданием облгосадминистрации, не увенчался успехом.

Мы требуем немедленно собрать исполком для выполнения ст. 43 Конституции Украины и принять решение на счет поддержки работы малого и среднего бизнеса в период карантина-локдауна с обязательным выполнением карантинных требований. Также мы требуем немедленно собрать городскую комиссию ТЭБ и ЧС для выполнения ст.43 Конституции Украины и принять решение по поддержке работы малого и среднего бизнеса в период карантина-локдауна, — озвучил требования Андрей Толпекин.