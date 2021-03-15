Уже со среды, 17 марта, николаевские школьники, в частности ученики 5-11 классов, снова перейдут на дистанционное обучение. С таким срочным сообщением вышел в эфир в социальных сетях мэр Александр Сенкевич.

Ученикам же 1-4 классов позволят доучиться до конца недели. А уже с понедельника, 22 марта, все без исключения пойдут на двухнедельные каникулы. Такому экстренному решению послужило резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Как отметил городской голова, сейчас 67% граждан с подтвержденным ковидом лечатся в стационарно. И если раньше в больницы попадали в основном граждане с сопутствующими заболеваниями, то теперь в группе риска оказались и дети. Поэтому меры с переходом на дистанционку и преждевременными каникулами в горисполкоме считают уместными. Соответствующее решение уже официально должна вынести региональная комиссия ТЭБ и ЧС на ближайшем заседании.