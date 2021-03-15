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Главная страница » Blog » Власть » Николаевские школьники срочно возвращаются на дистанционное обучение, из которого сразу уйдут на каникулы

Николаевские школьники срочно возвращаются на дистанционное обучение, из которого сразу уйдут на каникулы

Николаевские школьники срочно возвращаются на дистанционное обучение, из которого сразу уйдут на каникулы
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Уже со среды, 17 марта, николаевские школьники, в частности ученики 5-11 классов, снова перейдут на дистанционное обучение. С таким срочным сообщением вышел в эфир в социальных сетях мэр Александр Сенкевич.

Ученикам же 1-4 классов позволят доучиться до конца недели. А уже с понедельника, 22 марта, все без исключения пойдут на двухнедельные каникулы. Такому экстренному решению послужило резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Как отметил городской голова, сейчас 67% граждан с подтвержденным ковидом лечатся в стационарно. И если раньше в больницы попадали в основном граждане с сопутствующими заболеваниями, то теперь в группе риска оказались и дети. Поэтому меры с переходом на дистанционку и преждевременными каникулами в горисполкоме считают уместными. Соответствующее решение уже официально должна вынести региональная комиссия ТЭБ и ЧС на ближайшем заседании.

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Алина Сидорова

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