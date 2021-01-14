Артем Томчук и Амалия Канаш, юные николаевские легкоатлеты, ученики общеобразовательной школы I-III ступеней №57 имени Т.Г.Шевченко, которые стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online.

SportCraft Games Online проводился по инициативе Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины, Украинской федерации ученического спорта и Спортивного студенческого союза Украины.

SportCraft Games Online — это спортивная онлайн игра для детей и подростков, которая состоит из серии спортивных активностей.

В течение трех недель дети и подростки получали от спортивной игры задачи: каждую неделю — новый уровень в игре и новое задание.

Челлендж длился с 7 по 29 декабря, то есть 21 день, ведь именно столько времени нужно для формирования привычки, + 1 день на экзамен (последовательное выполнение упражнений первого уровня без перерыва).

По информации СОШ №57 имени Т.Г. Шевченко