26 октября николаевские школьники пойдут на каникулы. Такое решение 15 октября приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщают в городском управлении образования.

Во время совещания было принято решение об установлении каникул в общеобразовательных учебных заведениях Николаева.

Так, школьники пойдут на отдых 26 октября. Каникулы продлятся 5 дней — до 30 октября.

Вузам и училищам советуют временно перейти на дистанционку и выселить студентов из общежитий

К этому общеобразовательные и внешкольные учебные заведения должны перейти на обучение с использованием дистанционных технологий. Дистанционное обучение будет проходить с 22 по 23 октября.