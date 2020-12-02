По состоянию на 2 декабря в детсадах Николаева коронавирусом болеют 52 сотрудника и 13 детей. В школах города — 206 человек (119 детей и 87 учителей).

Об этом сообщают в городском управлении образования.

На самоизоляции находится 38 групп в 23 учреждениях дошкольного образования:

№ 2 — 2 группы; № 7 — 1 группа; № 10 — 1 группа; № 12 — 2 группы; № 17 — 1 группа; № 47 — 1 группа; № 48 — 1 группа; № 52 — 1 группа; № 53 — 1 группа; № 74 — 1 группа; № 77 — 2 группы; № 82 — 2 группы; № 83 — 1 группа; № 84 — 1 группа; № 85 — 1 группа; № 115 — 1 группа; № 117 — 1 группа; № 118 — 5 групп; № 128 — 2 группы; № 133 — 2 группы; № 140 — 2 группы; № 144 — 1 группа; № 148 — 5 групп.

А в 28 школах 80 классов и 16 групп находятся на самоизоляции и учатся в дистанционном режиме:

СОШ № 1, 4, 11, 14, 16, 19, 22, 26, 33, 39, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 64, гимназии №2, 3, 4, 41, и Украинская гимназия, экономический лицей №2, СНВК).

СОШ №3 (1-11 классы), Николаевский муниципальный коллегиум (5-11 классы) работают в дистанционном режиме. Кроме того, 2 класса СОШ №1 находятся на самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19 без дистанционного обучения, там преподаватели не могут проводить уроки из-за болезни.

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