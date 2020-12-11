В ближайшиедни в Николаеве возможны осадки и гололед. Об этом сообщают синоптики Николаевского областного центра гидрометеорологии. Как в случае непогоды будут дейстовать коммунальщики, обсуждали на заседании регионального штаба по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры в зимний период на базе ГУ ГСЧС .

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Чтобы избежать ситуации, которая наблюдалась на городских дорогах 9 декабря из гололеда, коммунальщики начали готовиться заранее. В частности, заместитель городского головы Юрий Степанец, который занимается сферой ЖКХ, сообщил, что на борьбу со стихией готовы выйти 96 единиц техники. Также для посыпки дорог уже подготовили более 500 тонн песчано-солевой смеси. В случае гололеда, особое внимание будут уделять подъемам, спускам, мостам и другим опасным участкам.