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Главная страница » Blog » Происшествия » Николаевские спасатели продолжают дезинфицировать места общего пользования

Николаевские спасатели продолжают дезинфицировать места общего пользования

Николаевские спасатели продолжают дезинфицировать места общего пользования
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С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области продолжают проводить дезинфекцию мест общего пользования.

d3 - Николаевские спасатели продолжают дезинфицировать места общего пользования

Так 16 ноября обработали дезинфицирующим раствором прилегающую территорию детского сада «Ромашка» в пгт Еланец, здания гимназии №3 и городской больницы №5 в Корабельном районе г.Николаева.

d2 - Николаевские спасатели продолжают дезинфицировать места общего пользования

Также в г.. Очаков с привлечением специальной машины радиационной и химической защиты тяжелого типа 22 государственной пожарно-спасательной части проведена обработка улиц и тротуаров по маршруту: улица Зинченко — 8 Марта — Суворова — Спасская — вокруг коммунального предприятия «Очаковский рынок» — Приморский спуск к стадиону «Артания». Все работы осуществлялись в специальных костюмах, масках, очках, одноразовых защитных перчатках.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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