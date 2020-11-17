С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области продолжают проводить дезинфекцию мест общего пользования.

Так 16 ноября обработали дезинфицирующим раствором прилегающую территорию детского сада «Ромашка» в пгт Еланец, здания гимназии №3 и городской больницы №5 в Корабельном районе г.Николаева.

Также в г.. Очаков с привлечением специальной машины радиационной и химической защиты тяжелого типа 22 государственной пожарно-спасательной части проведена обработка улиц и тротуаров по маршруту: улица Зинченко — 8 Марта — Суворова — Спасская — вокруг коммунального предприятия «Очаковский рынок» — Приморский спуск к стадиону «Артания». Все работы осуществлялись в специальных костюмах, масках, очках, одноразовых защитных перчатках.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.