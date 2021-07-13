Спасатели Николаевщины провели эксперимент, чтобы проверить сложившуюся на данный момент ситуацию с проездом пожарной техники в селе Коблево. Для эксперимента взяли автомобиль пожарной охраны и отправились по уже привычному маршруту. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Николаевской области.

В результате, пожарному автомобилю удалось проехать по проездам, заставленным автомобилями, но кое-где это было весьма не просто. В час пик, когда количество машин значительно увеличилось, приходилось даже ждать в пробке. Также спасатели включали маячки, чтобы проверить бдительность и ответственность водителей.

Следует отметить, что участники дорожного движения не игнорировали предупреждения и пытались пропустить спецавтомобиль. Маршрут был проложен по проспекту Курортному. По данному пути пожарным необходимо было проехать до базы отдыха «Заря» мимо магазинов и кафетериев, торговых лотков и поскорее добраться до самой базы отдыха.

Следует помнить, что пожар или другая беда всегда случаются неожиданно и каждая потерянная минута может привести к увеличению человеческих жертв и разрушений. Поэтому подразделения экстренных служб быть мобильными.

Уважаемые граждане! Не препятствуйте движению специального автотранспорта, ведь от оперативности выезда и прибытия на место может зависеть жизнь человека! Уважаемые частные предприниматели и представители органов местной власти! Помните! Путь для проезда служб экстренного вызова должен быть свободным, а транспортные средства следует парковать на спец площадках, ведь речь идет о сохранении жизни и здоровья людей, где каждая минута может решить чью-то судьбу.