Сегодня Вторник, 13 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

jeksperiment 600x400 - Николаевские спасатели провели эксперимент в Коблево

Николаевские спасатели провели эксперимент в Коблево

sud 600x400 - Суд отменил

Суд отменил «региональный статус» русского языка

condo 2618421 1280 600x400 - Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

2021 01 18 zemlja 600x400 - Земельная реформа: как реализовать преимущественное право

Земельная реформа: как реализовать преимущественное право

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Происшествия » Николаевские спасатели провели эксперимент в Коблево

Николаевские спасатели провели эксперимент в Коблево

jeksperiment - Николаевские спасатели провели эксперимент в Коблево
0

Спасатели Николаевщины провели эксперимент, чтобы проверить сложившуюся на данный момент ситуацию с проездом пожарной техники в селе Коблево. Для эксперимента взяли автомобиль пожарной охраны и отправились по уже привычному маршруту. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Николаевской области.

В результате, пожарному автомобилю удалось проехать по проездам, заставленным автомобилями, но кое-где это было весьма не просто. В час пик, когда количество машин значительно увеличилось, приходилось даже ждать в пробке. Также спасатели включали маячки, чтобы проверить бдительность и ответственность водителей.

Следует отметить, что участники дорожного движения не игнорировали предупреждения и пытались пропустить спецавтомобиль. Маршрут был проложен по проспекту Курортному. По данному пути пожарным необходимо было проехать до базы отдыха «Заря» мимо магазинов и кафетериев, торговых лотков и поскорее добраться до самой базы отдыха.

Следует помнить, что пожар или другая беда всегда случаются неожиданно и каждая потерянная минута может привести к увеличению человеческих жертв и разрушений. Поэтому подразделения экстренных служб быть мобильными.

Уважаемые граждане! Не препятствуйте движению специального автотранспорта, ведь от оперативности выезда и прибытия на место может зависеть жизнь человека! Уважаемые частные предприниматели и представители органов местной власти! Помните! Путь для проезда служб экстренного вызова должен быть свободным, а транспортные средства следует парковать на спец площадках, ведь речь идет о сохранении жизни и здоровья людей, где каждая минута может решить чью-то судьбу.

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Суд отменил "региональный статус" русского языка

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

condo 2618421 1280 600x400 - Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

dija vdoma 600x400 - Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

200784655 849415145672746 5991017444425604429 n 427x400 - Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики