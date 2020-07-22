Сегодня, 22 июля, в 5:09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре комбайна, который находится на территории частного домовладения по ул. Киевская с. Ефремовка в Новобугском районе.

По указанному адресу был направлен дежурный караул 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию на место установлено, что огнем охвачена кабина комбайна.

Пожар на площади 5 кв. м в 05:30 локализовали, а в 05:50 ликвидировали. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти комбайн от полного уничтожения.

Причина пожара устанавливается. От ГСЧС работала 1 единица техники и 5 человек.