За прошедшие сутки, 9 июля, пожары на открытых территориях области набрали приличные обороты. В связи с этим, николаевские спасатели девять раз тушили пожары в Витовском, Новоодесском, Николаевском, Снигиревском, Березнеговатском, Березанском, Кривоозерском районах области и Корабельном районе города Николаева.

«От граждан поступали сообщения о необходимости привлечения спасателей к тушению «огненного петуха». Несмотря на то, что в области установлен самый высокий уровень пожарной опасности (5 класс), граждане продолжают пренебрегать правилами пожарной безопасности, выжигают стерню на скошенных территориях сельхозугодий и тому подобное. Под действием ветра огонь быстро распространяется сухостоем», — говорится в сообщении.

В с. Зеленый Гай Витовского района кроме сухой травы и мусора на площади 0,15 га горело поле с пшеницей (0,3 га). Пожарными 4-й государственной пожарно-спасательной части во время тушения не допущено распространение пламени на другую часть поля со злаковой культурой площадью 20 га.

В общем огнем уничтожено более 7 га. От ГСЧС к тушению привлекалось 9 единиц техники, 32 человека, от местной пожарной охраны «Первомайское» 1 автомобиль, 3 работника. Дополнительно работали трактор МТЗ-82 с плугом от Шевченковского сельского совета, Урал-375 (5,5) от ДПД ГП ОХ «Реконструкция».

Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем, а в с. Зайвое Новоодесского района — умышленное выжигание кустарников отдельными ячейками. На место для выяснения причастных и обстоятельств прибыли сотрудники полиции.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.