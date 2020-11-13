Николаевские спортсменки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по велоспорту, сообщает пресс-служба городского совета с ссылкой на управления по делам физкультуры и спорта.

Спортсменки школы высшего спортивного мастерства Виктория Бондарь и Анна Нагорная завоевали бронзовую награду на чемпионате Европы в командной гонке преследования.

Турнир проходит с 11 по 15 ноября в городе Пловдив (Болгария). На нем разыгрывается 22 комплекта наград.

Тренеры девушек Садовский А.В., Агарков Ю.Ф., Когут В.А.

Эта весомая победа стала возможной и благодаря тренеру, заслуженному работнику физической культуры и спорта Николаевской области и Украины Штермеру Евгению Львовичу, который к сожалению, ушел из жизни.