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Николаевские спортсменки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по велоспорту

Николаевские спортсменки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по велоспорту
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Николаевские спортсменки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по велоспорту, сообщает пресс-служба городского совета с ссылкой на управления по делам физкультуры и спорта.

Спортсменки школы высшего спортивного мастерства Виктория Бондарь и Анна Нагорная завоевали бронзовую награду на чемпионате Европы в командной гонке преследования.

2020 11 13 velosport - Николаевские спортсменки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по велоспорту

Турнир проходит с 11 по 15 ноября в городе Пловдив (Болгария). На нем разыгрывается 22 комплекта наград.

Тренеры девушек Садовский А.В., Агарков Ю.Ф., Когут В.А.
Эта весомая победа стала возможной и благодаря тренеру, заслуженному работнику физической культуры и спорта Николаевской области и Украины Штермеру Евгению Львовичу, который к сожалению, ушел из жизни.

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Алина Сидорова

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