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Николаевские спортсменки заняли призовые места на Чемпионате Украины по бадминтону

Николаевские спортсменки заняли призовые места на Чемпионате Украины по бадминтону
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С 12 по 15 ноября в городе Днепр состоялся Чемпионат Украины по бадминтону. Две николаевские спортсменки заняли призовые места.

Об этом сообщает управление молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации.

Николаевские спортсменки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по велоспорту

МСУ Ткач Полина завоевала серебряную награду. МСУ Потапенко Татьяна завоевала бронзовую медаль.

Воспитанники МОК КДЮСШ Леонтьев Егор занял 9-е места в одиночной и мужской парной квтегорииях, также 9-е место занял Вишневый Михаил в смешанной парной категории.

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Алина Сидорова

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