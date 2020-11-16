С 12 по 15 ноября в городе Днепр состоялся Чемпионат Украины по бадминтону. Две николаевские спортсменки заняли призовые места.

Об этом сообщает управление молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации.

Николаевские спортсменки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по велоспорту

МСУ Ткач Полина завоевала серебряную награду. МСУ Потапенко Татьяна завоевала бронзовую медаль.

Воспитанники МОК КДЮСШ Леонтьев Егор занял 9-е места в одиночной и мужской парной квтегорииях, также 9-е место занял Вишневый Михаил в смешанной парной категории.