В Запорожье продолжается чемпионат Украины среди молодежи по прыжкам в воду, на котором николаевские спортсмены уже успели занять призовые места. По этом сообщают в городском управлении спорта.

Николаевские спортсмены уже завоевали следующие награды:

Савченко Роман (МО ШВСМ) — первое место на трамплине 1 м и 3 м и второе место на трамплине 3 м

Савченко Роман (МО ШВСМ) — первое место на трамплине 1 м и 3 м и второе место на трамплине 3 м Яновская Виктория (КДЮСШ «Украина») — первое место на трамплине 1 м и 3 м

Яновская Виктория (КДЮСШ «Украина») — первое место на трамплине 1 м и 3 м Капличенко Ян и Филимоненко Андрей ( «КДЮСШ» Украина «) — третье место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Спортсменов подготовили тренеры: Безрукова Елена, Осипчук Юрий, Веприк Валентина, Жаворонок Ольга, Козубенко Никита.