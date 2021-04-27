Сегодня Вторник, 27 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

renta na fb 600x400 - Местные бюджеты Николаевщины получили 16,1 млн грн рентных платежей

Местные бюджеты Николаевщины получили 16,1 млн грн рентных платежей

i2mage 600x400 - Николаевские параармрестлеры завоевали 12 наград

Николаевские параармрестлеры завоевали 12 наград

179551854 2771517653161131 482758188554611219 n 600x400 - Николаевские спортсмены продолжают получать награды на Чемпионате Украины по прыжкам в воду

Николаевские спортсмены продолжают получать награды на Чемпионате Украины по прыжкам в воду

178882513 2771605149819048 4602095256979589455 n 600x400 - На Северном открыли новую семейную амбулаторию

На Северном открыли новую семейную амбулаторию

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Спорт » Николаевские спортсмены продолжают получать награды на Чемпионате Украины по прыжкам в воду

Николаевские спортсмены продолжают получать награды на Чемпионате Украины по прыжкам в воду

179551854 2771517653161131 482758188554611219 n - Николаевские спортсмены продолжают получать награды на Чемпионате Украины по прыжкам в воду
0

В Запорожье продолжается чемпионат Украины среди молодежи по прыжкам в воду, на котором николаевские спортсмены уже успели занять призовые места. По этом сообщают в городском управлении спорта.

Николаевские спортсмены уже завоевали следующие награды:

  • Савченко Роман (МО ШВСМ) — первое место на трамплине 1 м и 3 м и второе место на трамплине 3 м
  • Яновская Виктория (КДЮСШ «Украина») — первое место на трамплине 1 м и 3 м
  • Капличенко Ян и Филимоненко Андрей ( «КДЮСШ» Украина «) — третье место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Спортсменов подготовили тренеры: Безрукова Елена, Осипчук Юрий, Веприк Валентина, Жаворонок Ольга, Козубенко Никита.

Spread the love
  • 130
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На Северном открыли новую семейную амбулаторию
Next post Николаевские параармрестлеры завоевали 12 наград

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

image 1 600x400 - Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

medoborudovanie 600x400 - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки