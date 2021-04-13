Пловцы николаевского «Инваспорт» получили 41 медаль на чемпионате Украины.

С 6 по 9 апреля в городе Каменском (Днепропетровской обл.) Состоялся Кубок Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, умственного и физического развития.

Наш регион представляли 11 спортсменов Николаевского «Инваспорта». По результатам они получили 21 золотую, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Гюнтер Анна (МСМК) 7 золотых медалей, 2 рекорда Украины на дистанции 50 м вольным стилем и 100 м на спине

Гюнтер Анна (МСМК) 7 золотых медалей, 2 рекорда Украины на дистанции 50 м вольным стилем и 100 м на спине Кирпа Владислав (МС) — 2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые

Кирпа Владислав (МС) — 2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые Раковский Максим (Кмс) — 1 бронзовая медаль

Раковский Максим (Кмс) — 1 бронзовая медаль Василенко Дмитрий — 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медали, выполнил норматив Мастера спорта

Василенко Дмитрий — 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медали, выполнил норматив Мастера спорта Халваши Иракли (МС) — 3 золотые и 1 бронзовая медали

Халваши Иракли (МС) — 3 золотые и 1 бронзовая медали Колисниченко Мария (МС) — 5 золотых и 1 серебряная медали

Колисниченко Мария (МС) — 5 золотых и 1 серебряная медали Паламарчук Сергей (МСМК) — 2 серебряные, 4 бронзовые

Паламарчук Сергей (МСМК) — 2 серебряные, 4 бронзовые Шаповалов Александр (МС) — 2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали, рекорд Украины на дистанции 50 м батерфляем

Шаповалов Александр (МС) — 2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали, рекорд Украины на дистанции 50 м батерфляем Колисник Олег выполнил норматив Кандидата в Мастера спорта

Подготовили к Кубку Украины спортсменов ЗТУ Ильина Татьяна Анатольевна, Ильин Николай Семенович.

По информации «Инваспорт»