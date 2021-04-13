Пловцы николаевского «Инваспорт» получили 41 медаль на чемпионате Украины.
С 6 по 9 апреля в городе Каменском (Днепропетровской обл.) Состоялся Кубок Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, умственного и физического развития.
Наш регион представляли 11 спортсменов Николаевского «Инваспорта». По результатам они получили 21 золотую, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.
- Гюнтер Анна (МСМК) 7 золотых медалей, 2 рекорда Украины на дистанции 50 м вольным стилем и 100 м на спине
- Кирпа Владислав (МС) — 2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые
- Раковский Максим (Кмс) — 1 бронзовая медаль
- Василенко Дмитрий — 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медали, выполнил норматив Мастера спорта
- Халваши Иракли (МС) — 3 золотые и 1 бронзовая медали
- Колисниченко Мария (МС) — 5 золотых и 1 серебряная медали
- Паламарчук Сергей (МСМК) — 2 серебряные, 4 бронзовые
- Шаповалов Александр (МС) — 2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали, рекорд Украины на дистанции 50 м батерфляем
- Колисник Олег выполнил норматив Кандидата в Мастера спорта
Подготовили к Кубку Украины спортсменов ЗТУ Ильина Татьяна Анатольевна, Ильин Николай Семенович.
По информации «Инваспорт»
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