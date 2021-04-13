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Главная страница » Blog » Спорт » Николаевские спортсмены с инвалидностью получили 41 медаль на чемпионате Украины

Николаевские спортсмены с инвалидностью получили 41 медаль на чемпионате Украины

172695050 - Николаевские спортсмены с инвалидностью получили 41 медаль на чемпионате Украины
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Пловцы николаевского «Инваспорт» получили 41 медаль на чемпионате Украины.

С 6 по 9 апреля в городе Каменском (Днепропетровской обл.) Состоялся Кубок Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, умственного и физического развития.

Наш регион представляли 11 спортсменов Николаевского «Инваспорта». По результатам они получили 21 золотую, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.

  • Гюнтер Анна (МСМК) 7 золотых медалей, 2 рекорда Украины на дистанции 50 м вольным стилем и 100 м на спине
  • Кирпа Владислав (МС) — 2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые
  • Раковский Максим (Кмс) — 1 бронзовая медаль
  • Василенко Дмитрий — 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медали, выполнил норматив Мастера спорта
  • Халваши Иракли (МС) — 3 золотые и 1 бронзовая медали
  • Колисниченко Мария (МС) — 5 золотых и 1 серебряная медали
  • Паламарчук Сергей (МСМК) — 2 серебряные, 4 бронзовые
  • Шаповалов Александр (МС) — 2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали, рекорд Украины на дистанции 50 м батерфляем
  • Колисник Олег выполнил норматив Кандидата в Мастера спорта

Подготовили к Кубку Украины спортсменов ЗТУ Ильина Татьяна Анатольевна, Ильин Николай Семенович.

По информации «Инваспорт»

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Алина Сидорова

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