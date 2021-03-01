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Николаевские спортсмены стали призерами чемпионата Украины по спортивным танцам на колясках

Николаевские спортсмены стали призерами чемпионата Украины по спортивным танцам на колясках
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27 и 28 февраля в столице состоялся чемпионат Украины по спортивным танцам на колясках среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Черниговской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской, Житомирской, Николаевской, Донецкой, Винницкой областей и Киева.

Нашу область представили три спортсмена Николаевского регионального центра «Инваспорт»: Нелюбовь Михаил, Дженюк Галина и Шапошник Марина.

Пара Нелюбова Михаила и Дженюк Галины заняла первое место в программе «Комби» и 4 место в программе «Фристайл».

Шапошник Марина заняла 4 место в программе «Одиночные» (Single).

К соревнованиям спортсменов подготовил тренер Зинченко Иванович.

Поздравляем спортсменов и тренера с успешным выступлением на соревнованиях!

по информации «Инваспорт»

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Алина Сидорова

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