Студенты Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского — воспитанники КДЮСШ «Украина» мастера спорта Украины Даниил Коновалов, Богдан Чижовський, КМСУ Роман Савченко на Чемпионате Украины по прыжкам в воду завоевали золотую, серебряные и бронзовую медали.

Трамплин 3м (мужчины):

Даниил Коновалов (золото)

Даниил Коновалов (золото) Богдан Чижовський (серебро)

Синхронизация 3м трамплин:

Даниил Коновалов (серебро)

Даниил Коновалов (серебро) Богдан Чижовський (серебро)

Трамплин 1м (мужчины):

Даниил Коновалов (серебро)

Смешанные пары трамплин 3м:

Роман Савченко (бронза)

Роман Савченко (бронза) Виктория Яновская (бронза)

Подготовили спортсменов тренеры высшей категории Елена Безрукова и Валентина Веприк. Уже скоро спортсмены примут участие в Чемпионате Европы в Хорватии.

по информации управления по делам физической культуры и спорта