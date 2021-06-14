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Главная страница » Blog » Спорт » Николаевские спортсмены взяли награды на Чемпионате Украины по прыжкам в воду

Николаевские спортсмены взяли награды на Чемпионате Украины по прыжкам в воду

medali - Николаевские спортсмены взяли награды на Чемпионате Украины по прыжкам в воду
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Студенты Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского — воспитанники КДЮСШ «Украина» мастера спорта Украины Даниил Коновалов, Богдан Чижовський, КМСУ Роман Савченко на Чемпионате Украины по прыжкам в воду завоевали золотую, серебряные и бронзовую медали.

Трамплин 3м (мужчины):

  • Даниил Коновалов (золото)
  • Богдан Чижовський (серебро)

Синхронизация 3м трамплин:

  • Даниил Коновалов (серебро)
  • Богдан Чижовський (серебро)

Трамплин 1м (мужчины):

  • Даниил Коновалов (серебро)

Смешанные пары трамплин 3м:

  • Роман Савченко (бронза)
  • Виктория Яновская (бронза)

Подготовили спортсменов тренеры высшей категории Елена Безрукова и Валентина Веприк. Уже скоро спортсмены примут участие в Чемпионате Европы в Хорватии.

по информации управления по делам физической культуры и спорта

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