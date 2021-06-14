Студенты Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского — воспитанники КДЮСШ «Украина» мастера спорта Украины Даниил Коновалов, Богдан Чижовський, КМСУ Роман Савченко на Чемпионате Украины по прыжкам в воду завоевали золотую, серебряные и бронзовую медали.
Трамплин 3м (мужчины):
- Даниил Коновалов (золото)
- Богдан Чижовський (серебро)
Синхронизация 3м трамплин:
- Даниил Коновалов (серебро)
- Богдан Чижовський (серебро)
Трамплин 1м (мужчины):
- Даниил Коновалов (серебро)
Смешанные пары трамплин 3м:
- Роман Савченко (бронза)
- Виктория Яновская (бронза)
Подготовили спортсменов тренеры высшей категории Елена Безрукова и Валентина Веприк. Уже скоро спортсмены примут участие в Чемпионате Европы в Хорватии.
по информации управления по делам физической культуры и спорта
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