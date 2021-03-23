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Главная страница » Blog » Спорт » Николаевские спортсмены заняли весь пьедестал почета в прыжках с 3-метрового трамплина

Николаевские спортсмены заняли весь пьедестал почета в прыжках с 3-метрового трамплина

pryzhki v vodu - Николаевские спортсмены заняли весь пьедестал почета в прыжках с 3-метрового трамплина
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Второй день подряд Даниил Коновалов поднимается на первую ступень пьедестала Кубка Украины по прыжкам в воду среди возрастных групп «А» и «В», который проходит в спорткомплексе «Лико».

После успеха на 1-метровом трамплине, представитель Николаевщины стал лучшим и в прыжках с 3-метровго трамплина.

Вот как сам чемпион прокомментировал свое выступление:

Сегодня утром, в предыдущих соревнованиях я выполнял прыжки лучше, чем в финале. Сейчас все попытки удались, новый скачок не совсем получился, а потому есть над чем работать

Следует отметить, что Даниил Коновалов с набранной суммой баллов — 529,10, выполнил норматив на попадание в сборную команду Украины на чемпионат Европы среди юниоров.

Второе место у Богдана Чижовського (482,95), а третье — у Романа Савченко (466,00) — оба представители Николаевской области.

Федерация Украины по прыжкам в воду

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