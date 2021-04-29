Сегодня Четверг, 29 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

1792402671845 n 600x400 - Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

zatr vb3 600x400 - Полицейские раскрыли убийство мужчины, который был застрелен в Николаеве

Полицейские раскрыли убийство мужчины, который был застрелен в Николаеве

stepanov 600x400 - Отставку министра здравоохранения Степанова обсудят в мае

Отставку министра здравоохранения Степанова обсудят в мае

image.php 600x400 - Николаевские спортсмены завоевали 22 медали на чемпионате Украины по кикбоксингу WAKO

Николаевские спортсмены завоевали 22 медали на чемпионате Украины по кикбоксингу WAKO

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Спорт » Николаевские спортсмены завоевали 22 медали на чемпионате Украины по кикбоксингу WAKO

Николаевские спортсмены завоевали 22 медали на чемпионате Украины по кикбоксингу WAKO

image.php - Николаевские спортсмены завоевали 22 медали на чемпионате Украины по кикбоксингу WAKO
0

С 22 по 25 апреля 2021 года в городе Бровары прошел чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди детей, юношей и юниоров. Об этом сообщили в управлении молодежи и спорта Николаевской областной государственной администрации.

Николаевские спортсмены — представители МОК КДЮСШ 1 в разделе сольные композиции получили 22 медали: 9 золотых, 9 серебряных, 4 бронзовых.

Когут Василиса — 1 место, 1 место; Голинская Ангелина — 3 место; Шевченко Дарья — 2 место; Педоренко Анастасия — 1 место; Ковальчук Анастасия — 2 место, 3 место; Монжос Владислав — 2 место, 3 место; Смаровоз Иван — 2 место, 2 место; Смаровоз Александр — 3 место; Черников Алексей — 1 место, 1 место; Кучеренко Ангелина — 1 место, 2 место; Белявская Мария — 1 место, 2 место; Пахота Анастасия — 1 место, 2 место; Русанова Дарья — 1 место, 2 место.

Spread the love
  • 130
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Об изменениях в Декларации относительно налоговых обязательств по акцизному налогу с реализации горючего
Next post Отставку министра здравоохранения Степанова обсудят в мае

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

1792402671845 n 600x400 - Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

image 1 600x400 - Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

medoborudovanie 600x400 - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду