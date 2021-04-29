С 22 по 25 апреля 2021 года в городе Бровары прошел чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди детей, юношей и юниоров. Об этом сообщили в управлении молодежи и спорта Николаевской областной государственной администрации.

Николаевские спортсмены — представители МОК КДЮСШ 1 в разделе сольные композиции получили 22 медали: 9 золотых, 9 серебряных, 4 бронзовых.

Когут Василиса — 1 место, 1 место; Голинская Ангелина — 3 место; Шевченко Дарья — 2 место; Педоренко Анастасия — 1 место; Ковальчук Анастасия — 2 место, 3 место; Монжос Владислав — 2 место, 3 место; Смаровоз Иван — 2 место, 2 место; Смаровоз Александр — 3 место; Черников Алексей — 1 место, 1 место; Кучеренко Ангелина — 1 место, 2 место; Белявская Мария — 1 место, 2 место; Пахота Анастасия — 1 место, 2 место; Русанова Дарья — 1 место, 2 место.