С 14 по 18 апреля во Львове состоялся Чемпионат Украины по велоспорту на треке. Очень плодотворно на соревнованиях выступили николаевские спортсмены: на соревнованиях они завоевали 28 медалей различного достоинства: 8 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Об этом сообщает управление по делам физической культуры и спорта городского совета на своей странице в Фейсбук.
Призерами и победителями стали:
Индивидуальная гонка преследования: Царенко Кирилл — 1 место, Богдана Солтис — 3 место;
Гонка Скретч: Кравчук Николай — 1 место, Фролова Лиза — 1 место, Голод Лиза — 2 место;
Командная гонка: Царенко Кирилл и Козаков Ярослав — 1 место, Солтис Богдана, Голод Лиза, Вареник Марина, Величко Катя, Колижук Анна — 2 место, Кравчук Николай — 2 место;
Гонка темпо: Чорноморцев Даниил — 1 место, Фролова Лиза — 2 место;
Гонка «командный спринт»: Богдана Солтис — 1 место.
Групповая гонка: Голод Лиза — 1 место, Фролова Лиза — 3 место;
Гонка на выбывание: Непийвода Андрей — 2 место, Колижук Анна — 2 место, Фролова Лиза — 3 место;
Гонка «Мэдисон»: Казаков Ярослав и Непийвода Андрей — 3 место, Вареник Марина и Величко Катя — 2 место, Голод Лиза и Колижук Анна — 3 место.
Гонка «омниум»: Голод Лиза — 3 место.
Спортменов подготовили тренеры: Агарков Юрий, Погорелов Дмитрий Портной Михаил, Садовский Александр, Супрун Владимир, Небаба Станислав.
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