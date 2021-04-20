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Главная страница » Blog » Спорт » Николаевские спортсмены завоевали 28 медалей на Чемпионате Украины по велоспорту на треке

Николаевские спортсмены завоевали 28 медалей на Чемпионате Украины по велоспорту на треке

2 - Николаевские спортсмены завоевали 28 медалей на Чемпионате Украины по велоспорту на треке
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С 14 по 18 апреля во Львове состоялся Чемпионат Украины по велоспорту на треке. Очень плодотворно на соревнованиях выступили николаевские спортсмены: на соревнованиях они завоевали 28 медалей различного достоинства: 8 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Об этом сообщает управление по делам физической культуры и спорта городского совета на своей странице в Фейсбук.

Призерами и победителями стали:

Индивидуальная гонка преследования: Царенко Кирилл — 1 место, Богдана Солтис — 3 место;

Гонка Скретч: Кравчук Николай — 1 место, Фролова Лиза — 1 место, Голод Лиза — 2 место;

Командная гонка: Царенко Кирилл и Козаков Ярослав — 1 место, Солтис Богдана, Голод Лиза, Вареник Марина, Величко Катя, Колижук Анна — 2 место, Кравчук Николай — 2 место;

Гонка темпо: Чорноморцев Даниил — 1 место, Фролова Лиза — 2 место;

Гонка «командный спринт»: Богдана Солтис — 1 место.

Групповая гонка: Голод Лиза — 1 место, Фролова Лиза — 3 место;

Гонка на выбывание: Непийвода Андрей — 2 место, Колижук Анна — 2 место, Фролова Лиза — 3 место;

Гонка «Мэдисон»: Казаков Ярослав и Непийвода Андрей — 3 место, Вареник Марина и Величко Катя — 2 место, Голод Лиза и Колижук Анна — 3 место.

Гонка «омниум»: Голод Лиза — 3 место.

Спортменов подготовили тренеры: Агарков Юрий, Погорелов Дмитрий Портной Михаил, Садовский Александр, Супрун Владимир, Небаба Станислав.

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Алина Сидорова

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