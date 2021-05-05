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Николаевские велосипедисты получили медали на Чемпионате Украины во Львове

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Николаевские велосипедисты получили медали на Чемпионате Украины во Львове

182887088 2777007962612100 1408913000923551227 n - Николаевские велосипедисты получили медали на Чемпионате Украины во Львове
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С 20 по 25 апреля во Львове состоялся открытый командный Чемпионат Украины в многодневной гонке по велоспорту на шоссе среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

В соревнованиях приняли участие 200 гонщиков из 26 команд, 8 из них — иностранные команды.

Велогонщики сборной Николаевской области завоевали награды разного достоинства.

Команда юниоров (Максим Вареник, Виталий Кость и Евгений Власов) по итогам всех этапов завоевали золотые медали.

Команда юниорок (Елизавета Голод, Анна Колижук) по итогам всех дней также завоевали золотые награды. Отметим, что Елизавета Голод стала также победительницей в категориях «активная и стабильная гонщица».

В категории женщин спортсменки Виктория Бондарь и Екатерина Величко получили «серебро».

А также команда Николаевской области (Нагорная Анна, Шарга Елена, Алексеева Виктория, Семенова Ирина, Вареник Марина, Федотова Ксения) стали обладательницами бронзовых наград.

Готовили спортсменов тренеры: Татаренко В.В., Калинчук В.И., Константин А.М., Кравец М.В., Небаба С.М., Будовицька А.И., Садовский А.В., Агарков Ю. П., Когут.В.О.

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Алина Сидорова

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