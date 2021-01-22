В Николаеве в этом году продолжат страхования работников медицинских учреждений города на случай заболевания COVID-19. В городском бюджете на 2021 год на это предусмотрены 3 млн гривен.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в социальных сетях.

По словам мэра, в Николаеве застраховано 4 759 работников медицинских учреждений. Из них 2 175 специалистов непосредственно задействованы в оказанию медицинской помощи больным COVID-19. Страховые полисы оформлены также всем врачам ЦПМСП города.

В 2021 году такая работа продолжится, уже идет подбор страховых компаний.