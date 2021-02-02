Минцифры призывает украинцев регистрироваться на самолет, используя цифровые паспорта в Дії.

Цифровые паспорта в мобильном приложении Дія доступно более 16 млн украинском. Для удостоверения своей личности можно показать ID-карту и загранпаспорт в аэропорту. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Сейчас Дію принимают 10 международных аэропортов:

«Борисполь»

«Киев»

«Одесса»

«Львов» имени Даниила Галицкого

«Харьков»

«Запорожье»

«Николаев»

«Ивано-Франковск»

«Херсон»

«Днепропетровск».

Также документы в Дії можно использовать для путешествий по железной дороге и автобусами компаний Автолюкс и Гюнсел.