Минцифры призывает украинцев регистрироваться на самолет, используя цифровые паспорта в Дії.
Цифровые паспорта в мобильном приложении Дія доступно более 16 млн украинском. Для удостоверения своей личности можно показать ID-карту и загранпаспорт в аэропорту. Об этом сообщается на сайте Минцифры.
Сейчас Дію принимают 10 международных аэропортов:
- «Борисполь»
- «Киев»
- «Одесса»
- «Львов» имени Даниила Галицкого
- «Харьков»
- «Запорожье»
- «Николаев»
- «Ивано-Франковск»
- «Херсон»
- «Днепропетровск».
Также документы в Дії можно использовать для путешествий по железной дороге и автобусами компаний Автолюкс и Гюнсел.
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