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Николаевский аэропорт принимает Дію

Николаевский аэропорт принимает Дію
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Минцифры призывает украинцев регистрироваться на самолет, используя цифровые паспорта в Дії.
Цифровые паспорта в мобильном приложении Дія доступно более 16 млн украинском. Для удостоверения своей личности можно показать ID-карту и загранпаспорт в аэропорту. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Сейчас Дію принимают 10 международных аэропортов:

  • «Борисполь»
  • «Киев»
  • «Одесса»
  • «Львов» имени Даниила Галицкого
  • «Харьков»
  • «Запорожье»
  • «Николаев»
  • «Ивано-Франковск»
  • «Херсон»
  • «Днепропетровск».

Также документы в Дії можно использовать для путешествий по железной дороге и автобусами компаний Автолюкс и Гюнсел.

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Людмила Александрова

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