Николаевская областная служба занятости с 10 августа 2020 года возвращается к обычному режиму работы – возобновляет личный прием граждан и готова к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости и филиалах. Об этом сообщает Николаевский областной центр занятости.

Обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил, поэтому просят соискателей и работодателей не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Кроме этого зарегистрированные безработные должны взять с собой на запланированный прием к карьерному советнику оригиналы документов (трудовую книжку, паспорт, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, документ об образовании и другие).