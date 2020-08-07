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Главная страница » Blog » Власть » Николаевский центр занятости с понедельника возобновляет личный прием граждан

Николаевский центр занятости с понедельника возобновляет личный прием граждан

Николаевский центр занятости с понедельника возобновляет личный прием граждан
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Николаевская областная служба занятости с 10 августа 2020 года возвращается к обычному режиму работы – возобновляет личный прием граждан и готова к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости и филиалах. Об этом сообщает Николаевский областной центр занятости.

Обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил, поэтому просят соискателей и работодателей не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Кроме этого зарегистрированные безработные должны взять с собой на запланированный прием к карьерному советнику оригиналы документов (трудовую книжку, паспорт, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, документ об образовании и другие).

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Елена Кораб

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