Николаевский ЦПАУ отказался от предварительной онлайн-записи на прием. Теперь к администратору / регистратору можно записаться непосредственно в центре, — сообщают в Городском совете.

Это сделали в связи со смягчением карантина, что бы как можно больше людей получили админуслуги. Напомним, ранее руководитель городского департамента по предоставлению административных услуг сообщил в полицию и СБУ о продаже талонов онлайн-очереди на сайте OLX, из-за чего многие граждане не могли воспользоваться услугами ЦПАУ. Впоследствии в Центральном районном отделе полиции сообщили, что не видят в этой ситуации состава преступления.

Около 40 процентов записанных лиц не доходили до нас. Поэтому в связи со смягчением карантина, чтобы исключить мошеннические действия по записи в департамент была восстановлено запись в текущую очередь. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности. Теперь николаевцы могут попасть к администратору / регистратору в порядке живой очереди. Это было сделано, чтобы не было простоя и администраторы / регистраторы постоянно принимали посетителей, — сообщил и.о. директора ДПАУ Владимир Сухарников.

Руководитель департамента при этом отметил: запись через текущую очередь не гарантирует попадание к администратору / регистратору. Она возможна лишь при условии неявки заявителя, предварительно записавшегося онлайн. Ожидание будет проходить на улице с соблюдением дистанции (1,5 м).

Также изменился алгоритм записи. Теперь чтобы получить административные услуги, 40% посетителей могут записаться в режиме онлайн. Еще 40% лиц могут попасть на прием к администратору / регистратора, предварительно записавшись через терминал в помещении департамента. А 20% — это дополнительные талоны, по которым можно записаться в текущую очередь.