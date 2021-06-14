В июне 2021 года на НГЗ прошел очередной переходный аудит интегрированных систем менеджмента на соответствие деятельности предприятия требованиям международных стандартов качества, экологического менеджмента и промышленной безопасности и охраны труда (ISO 9001/14001:2015 и ISO 45001:2018), а также установленных на заводе процессов и процедур системы менеджмента. Его провели специалисты независимой норвежской сертификационной компании Det Norske Veritas (DNV).

Наличие сертификатов соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001/14001:2015 и ISO 45001:2018 означает, что на предприятии создана эффективная система экологического менеджмента, позволяющая предотвращать негативное воздействие производства на окружающую среду, а вместе с тем планомерно улучшать экологические показатели. Сертификат международного образца, который выдает по итогам аудита независимая международная компания, подтверждает, что все стадии производственного процесса соответствуют международным нормам и стандартам.

Николаевский глиноземный завод одним из первых украинских предприятий металлургической отрасли получил такую высокую оценку международных аудиторов и стал первым в Николаевской области предприятием, обладающим сертификатом соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001. Первый аудит Николаевского глиноземного завода компания DNV провела в 2004 году и выдала соответствующий сертификат, подтверждающий высочайший уровень системы экологического менеджмента на НГЗ.

– Система экологического менеджмента НГЗ исторически опирается на наивысшие стандарты, поскольку среди партнеров нашего завода – ведущие компании-потребители и производители, для которых важна система экологических стандартов во всей цепочке производства. Помимо этого, НГЗ традиционно поддерживает высокий уровень экологической ответственности и является одним из лучших в мире предприятий своей отрасли в сфере выполнения экологических стандартов, – рассказал генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников. – Производство НГЗ соответствует самым высоким международным экологическим стандартам и всем требованиям природоохранного законодательства Украины. Вопросы экологии всегда находятся в центре внимания, а также являются значительной статьей инвестиций в модернизацию завода.

Международные аудиторы ежегодно изучают практику сертифицированных предприятий для продления действия сертификата ISO 14001 по 18 ключевым параметрам экологического менеджмента.

– Аудит проходил по плану с 7 по 11 июня, – отметил ведущий аудитор DNV – Периодический аудит проводился для того, чтобы подтвердить выполнение требований трех международных стандартов: менеджмента качества, экологического менеджмента и промышленной безопасности и охраны труда. Наша задача как аудиторов – получить подтверждение того, что НГЗ работает по-прежнему с соблюдением всех необходимых требований. Тем самым мы должны были подтвердить или продлить срок действия выданных три года назад сертификатов, с учетом ежегодного подтверждения. Я как аудитор хочу отметить высокий уровень квалификации сотрудников, с которыми проводились интервью на их рабочих местах. Хочу также отметить высокий опыт и понимание миссии и задачи аудита со стороны руководства предприятия, что лично очень помогало в работе.

В ходе проведенного аудита выявлено, насколько функционирующие на предприятии системы менеджмента соответствуют требованиям действующих международных стандартов. Особое внимание мы обратили на систему организации идентификации рисков в области качества и экологии, определение заинтересованных сторон и их требований, а также диагностировали факторы, влияющие на функционирование систем экологического менеджмента и систем менеджмента качества.

В целом, заключение аудиторов – положительное. Отсутствие несоответствий первой и второй категории, говорит само за себя, что серьезных проблем на НГЗ нет, но есть некоторые наблюдения, на что мы в соответствующих подразделениях обращали внимание. В целом я считаю, что на предприятии система менеджмента является результативной и достаточно зрелой, продолжает развиваться. И я лично отметил прогресс по сравнению с прошлым аудитом, в котором принимал участие два года назад. Хочу пожелать предприятию дальнейшего развития и совершенствования процессов интегрированных систем менеджмента.

Рекомендация аудиторов будут заключаться в продлении срока действия сертификата соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001/14001:2015 и ISO 45001:2018.