В начале мая Николаевский глиноземный завод завершает годовой раунд повышения зарплат сотрудникам производственного и административного подразделений.

С 1 мая для персонала заводоуправления заработная плата будет повышена до 10%, а перед этим в феврале 2021 года на НГЗ заработная плата рабочих производства была повышена до 25%, для производственной категории «руководитель, специалист, служащий» (РСС) — до 20%.

В 2021 году ожидается рост средней заработной платы по отношению к 2020 году — на 15,7%

«На НГЗ высоко ценят своих сотрудников и заботятся об их благополучии. Повышение зарплат на предприятии традиционно заметно опережает темпы инфляции, а за последние пять лет средняя зарплата сотрудников завода удвоилась. Таким образом все заводчане НГЗ видят реальную благодарность завода за постоянное повышение эффективности его работы, а вместе с тем люди осознают свою сопричастность к росту производственных показателей, важность и ценность своего вклада в деятельность предприятия. Ведь именно благодаря людям и их энергии повышается продуктивность завода, и НГЗ охотно делится с сотрудниками этими дополнительными доходами», — рассказал о политике повышения зарплат на предприятии его генеральный директор Виктор Кожевников.

В 2021 году ожидается рост средней заработной платы по отношению к 2020 году — на 15,7% .