«Сатирикон 2» — это сборник юмористических историй, написанный на языке живописи, графики и арт-инсталляций николаевским художником Вадимом Пустыльником. Создавая эти работы автор хотел, чтобы зрители посмотрели на события прошлого и современные реалии так же, как и он, с юмором или даже с сарказмом.

сюжет ТРК Сатурн

Иронией и сарказмом Вадим Пустильник коснулся тем современной политики, быта, «ультраактуального» ковида и Советского Союза. И, скорее всего, эти работы вызывают у зрителя желание поделиться впечатлением от увиденного, а может даже поспорить.

Создавая эти работы художник не сдерживал своих фантазий. Постоянно экспериментировал, искал новые техники и материалы. В коллажах использовал различные по фактуре и цвету предметы, которые сыграли определенную роль в сюжетах произведений.

«Сатирикон — 2» стал логическим продолжением проекту художника, созданного в 2017 году. Но все представленные на этот раз работы — новинки, написанные в течение 2020-2021 годов.

Выставка открылась в арт-галерее Центральной городской библиотеки им. М. Кропивницкого и будет работать до конца июля.